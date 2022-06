Homem é executado a tiros no bairro do Telégrafo, em Belém

Adriano Cardoso Miranda, de 37 anos, foi morto a tiros na tarde deste domingo (5), no bairro do Telégrafo, em Belém. O crime ocorreu na travessa Mariz e Barros, entre rua Nova e o Canal do Galo. A informação foi confirmada pela Polícia Científica do Pará (PCP), que foi acionada para realizar a perícia no local do crime e a posterior remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

Não há informações do que pode ter motivado o crime e nem se algum suspeito foi detido.

O caso deve ser conduzido pela Polícia Civil, por meio da Divisão de Homicídios.