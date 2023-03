Chuvas em Belém: força da água destrói ponte de madeira no canal do Galo; vídeo

Com as fortes chuvas que começaram ainda na madrugada desta terça-feira (14), em Belém, as marés ficaram mais fortes. No canal do Galo, a força da água acabou destruindo uma ponte de madeira que conecta as duas margens do canal, na travessa Timbó, no limite entre os bairros da Pedreira e Sacramenta. Ninguém se machucou no incidente, mas é possível ver, no vídeo que circulas nas redes sociais, que a água praticamente cobria a passarela.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Belém sobre o caso. Por nota, a Secretaria Municipal de Saneamento respondeu: "Com relação a passarela de madeira sobre o canal do galo a secretaria informa que a mesma era provisória e será reconstruída e reforçada. Enquanto a passarela metálica está sendo construída para ser instalada definitivamente no local".