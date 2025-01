Dupla em moto mata jovem a tiros em Altamira

Kauã Fima, de 21 anos, foi assassinado com vários tiros na noite de terça-feira (21/1), no bairro Brasília, em Altamira, sudoeste do Pará. Conforme testemunhas, a vítima, que vinha sendo ameaçada de morte, estava em uma motocicleta e teria parado entre as ruas João Pinho e Deoclides de Almeida quando dois homens, não identificados, se aproximaram em outra moto e cometeram o crime.

A Polícia Militar foi acionada ao caso e confirmou que a vítima tinha morrido ainda no local. Segundo o portal Confirma Notícia, os criminosos estavam vestidos com camisas de mangas compridas, calças e capacetes da cor preta. A dupla fugiu logo após balear o rapaz.

Ainda de acordo com o Confia, as autoridades encontraram uma arma de fogo com Kauã, contendo seis munições intactas. As polícias Civil e Científica também foram comunicadas sobre o crime.

Por enquanto, a motivação do crime é desconhecida. Kauã deixou um filho que fez aniversário na segunda-feira (20/1), um dia antes dele ser morto. Para a Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou que "a Delegacia de Homicídios de Altamira apura o caso sob sigilo".