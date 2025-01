Soldado da PM troca tiros com criminoso no bairro do Jurunas, em Belém

Um soldado da Polícia Militar, que não terá o nome por questões de segurança, trocou tiros com um criminoso na noite de terça-feira (21/1), no bairro do Jurunas, em Belém. O caso, registrado por câmeras de segurança, aconteceu na travessa Monte Alegre próxima a rua Osvaldo de Caldas Brito. De acordo com a PM, o militar saiu ileso após o confronto, enquanto um outro homem foi baleado no braço esquerdo. As autoridades ainda tentam entender quem era o alvo da ação criminosa.

As filmagens do momento do crime, que ocorreu antes das 21h, circularam nas redes sociais. Apesar de não ser possível ver o momento exato do atentado, as imagens mostram a chegada e saída dos criminosos.

Pela gravação é possível ver dois homens em uma motocicleta. O veículo para na Monte Alegre, perto da esquina da Osvaldo. Logo depois, o garupa, que veste uma camisa clara e calça escura, desce na moto e mexe no celular. O confronto acontece pouco tempo depois e o garupa retorna pro veículo, enquanto o condutor o esperava. Os dois fogem em direção a Rua Cesário Alvim e, em seguida, a filmagem termina.

Segundo a PM, o soldado percebeu o garupa sacando uma arma de fogo e interveio. O criminoso fugiu atirando e, ao que tudo indica, foi baleado pelo PM. O homem atingido no braço por disparo de arma de fogo foi resgatado até o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Grande Belém. O estado de saúde dele é desconhecido.

O 20º Batalhão de Polícia Militar (20º BPM), responsável pelo policiamento ostensivo na área, foi acionado ao caso e se mobilizou para encontrar os criminosos. No entanto, até a manhã desta quarta-feira (22/1), nenhuma pessoa foi presa por suspeita de envolvimento no atentado.

Em nota, a Polícia Civil informou que investiga o caso e que o policial militar estava de folga quando presenciou o fato e disparou contra os suspeitos, que fugiram.