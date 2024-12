Ex-agente penitenciário não resiste e morre após ser baleado em atentado

O ex-agente penitenciário Paulo Vitor, de 32 anos, que foi baleado durante atentado na última terça-feira (24/12), não resistiu aos ferimentos e morreu na noite do mesmo dia no Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, localizado na travessa 14 de Março. Paulo já estaria sofrendo ameaças. Ele foi baleado na passagem Hortinha, no bairro do Marco, em Belém, após reagir a um assalto.

O jovem era treinador de boxe na academia Ulysses Pereira que divulgou nota de pesar. "A Academia Ulysses Pereira se solidariza com a dor de sua família e amigo neste momento de perda irreparável. Desejamos que Deus conforte seus corações e lhes dê força para superar essa tristeza. Paulo, obrigado por tudo que você representou para nossa academia e para o boxe. Sentiremos sua falta todos os dias. Que sua alma encontre descanso e paz", declarou.

Segundo as informações da Polícia Militar (PM), durante o ataque, Paulo reagiu e baleou um dos suspeitos, que morreu no local. O comparsa, que conduziu a moto usada no crime, conseguiu fugir. O policial foi socorrido e encaminhado consciente, porém veio a óbito no hospital.

O atentado contra Paulo ocorreu por volta das 20h. Ele estava em frente a casa onde mora na companhia de um amigo quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e fizeram vários disparos de arma de fogo. O ex-agente teria sido atingido na região da perna e do abdômen, mas conseguiu sacar uma arma e atirar contra a dupla de suspeitos. O homem que estava no lugar do carona da moto foi atingido e caiu do veículo morrendo no local.

Os vizinhos ligaram para a Polícia Militar informando o caso e também ajudaram a socorrer o ex-agente para o Pronto Socorro. Equipes da PM realizou buscas para encontrar o segundo suspeito no ataque que conseguiu fugir do local.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou posicionamento para a Polícia Civil e para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, mas não recebeu informações até o momento. O espaço segue aberto.