Adolescente é apreendido após atentado contra professor em Marabá

Policiais civis da Unidade Integrada de Segurança Pública (UISP) de São Félix, em Marabá, sudeste do Pará, cumpriram na terça-feira (7) um mandado de busca e apreensão contra um adolescente suspeito de tentativa de homicídio contra o professor Fredson André Nunes Valente. O crime ocorreu em novembro de 2024, em frente à Escola Izaura de Fátima Noceti, no Residencial Tiradentes, Núcleo São Félix.

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente apreendido teria iniciado uma confusão com o professor e também quebrado os vidros do veículo da vítima. Na ocasião, outro menor envolvido disparou contra Fredson, mas os tiros não atingiram o educador. Esse segundo adolescente já havia sido apreendido anteriormente e está atualmente custodiado no Centro de Internação do Adolescente Masculino (CIAM), também localizado no Núcleo São Félix.

Com a apreensão do adolescente nesta terça-feira, a Polícia Civil considera o caso encerrado. Agora, cabe ao Poder Judiciário determinar as medidas socioeducativas que serão aplicadas, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).