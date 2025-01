Suspeito de envolvimento em ataque contra policial morre em confronto com a PM em Cametá

Éder Moraes da Rocha, de 23 anos, morreu na tarde desta terça-feira, 21, durante uma operação da Polícia Militar na região do rio Jabuti Apepú, em Cametá, nordeste do Pará. Ele era suspeito de participar de um roubo em dezembro de 2024, em Belém, que resultou no baleamento de um policial militar.

Segundo a PM, Éder foi localizado após uma série de buscas em residências de familiares onde ele estaria homiziado. Ao perceber a aproximação das guarnições, o suspeito teria disparado contra os policiais com uma arm​a de fogo, uma carabina calibre 9mm de fabricação caseira. A equipe revidou os tiros e conseguiu neutralizar o homem.

Éder foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Cametá, mas não resistiu aos ferimentos. Na operação, foram apreendidos a arma usada por ele, três munições (uma deflagrada) e um carregador alongado.

A ação foi conduzida por policiais do 32° Batalhão de Polícia Militar, sob o comando do tenente coronel Sales e do segundo tenente Máximo. O material apreendido foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.