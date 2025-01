PM prende casal por tráfico de drogas após moradores denunciarem movimentação em casa no Marajó

Hérica Bastos e o marido dela, Everton Freitas, foram presos pela Polícia Militar na manhã de terça-feira (21/1), por suspeita de tráfico de drogas, em Cachoeira do Arari, no Marajó. A captura do casal decorreu de uma denúncia recebida pelo 8º Batalhão de movimentação estranha de carros e motos em uma casa que fica na Vila de Santo Antônio do Mato, o que estava incomodando moradores da área.

Por volta das 9h, a PM se deslocou até o imóvel e encontraram Hérica e Everton assim que chegaram lá. Segundo o relato policial, a PM questionou se havia algo de ilegal dentro da casa e receberam a resposta de que tinha apenas uma arma.

De acordo com a PM, ela autorizou a entrada dos militares na residência. Durante as buscas, os policiais localizaram 110 gramas de maconha, 47 petecas de entorpecentes, R$ 382 em espécie, dois telefones e uma pistola de airsoft.

Com isso, os PMs deram voz de prisão ao casal. Os suspeitos foram encaminhados até a delegacia de Cachoeira do Arari para os procedimentos cabíveis.