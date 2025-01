PRF apreende mais de 26 kg de drogas dentro de picape durante fiscalização na BR-422, em Tucuruí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu pouco mais de 26 quilos de drogas – cocaína e maconha - durante uma ronda de rotina no quilômetro 60 da BR-422, em Tucuruí, na região sudeste do Pará. O caso aconteceu na terça-feira (21/1), por volta das 18h20. De acordo com a Polícia Civil, um homem foi preso e autuado por tráfico de drogas e está à disposição da Justiça.

De acordo com a PRF, os agentes avistaram uma picape L200 de cor vermelha que chamou a atenção ao parar bruscamente ao avistar a viatura. Durante a abordagem, foi constatado que no carro estavam um casal e duas crianças. O comportamento nervoso e as respostas desconexas do condutor e da passageira levantaram suspeitas, levando a equipe a realizar uma fiscalização detalhada. Ainda segundo a PRF, no decorrer da inspeção, foram encontrados 26,5 kg de drogas, sendo 23,5 kg de pasta base de cocaína e 3,175 kg de maconha.

Com a localização dos entorpecentes, a PRF conduziu o condutor e a passageira até a delegacia de Tucuruí, a fim de que todos os procedimentos cabíveis fossem tomados, em tese, pelo crime de tráfico de drogas. Em nota, a PC confirmou a prisão do suspeito e a apreensão das drogas. “Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações", diz a nota da PC enviada à Redação Integrada de O Liberal.