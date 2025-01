Suspeito de participar da morte de ex-guarda municipal, 'Papagu' é morto em ação policial no Pará

José Antônio Machado da Silva, de 18 anos, conhecido pelo apelido de “Papagu”, foi morto em uma ação policial na madrugada de quarta-feira (29/1), em Mocajuba, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, o jovem é suspeito de participar de homicídios registrados no município, sendo que a vítima de um dos crimes era um ex-guarda municipal.

Segundo as autoridades, guarnições do pelotão do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), que realiza o policiamento em Mocajuba, receberam uma denúncia anônima, por volta das 2h, informando que “Papagu” e um outro homem estariam, supostamente, armados e consumindo drogas no quarto de uma pousada.

VEJA MAIS

Com isso, a PM se deslocou até o local e localizou os suspeitos. Conforme consta no relato policial, José Antônio atirou contra os agentes, que revidaram e balearam o suspeito. Ele chegou a ser socorrido até o hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

A polícia apreendeu com ele uma arma de fogo caseira, duas munições e um celular. Os materiais foram apresentados na delegacia de Polícia Civil. Ainda de acordo com a PM, além do assassinato de um ex-guarda municipal de Mocajuba, “Papagu” estaria ligado com a morte de um usuário de drogas que tinha dívida com o crime organizado. Quanto ao outro homem que estaria na companhia de José, as autoridades seguem atrás dele.