Homem morre após apontar arma para a polícia, em Castanhal

Wanderson Lucas Pontes do Nascimento, de idade não revelada, morreu após ação policial na noite de domingo (20/1), no bairro Jaderlândia, em Castanhal, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, ele apontou uma arma para uma guarnição do 5º Batalhão e não respeitou a ordem de largar o armamento.

Tudo começou por volta das 21h30. A polícia realizava rondas no Jaderlândia quando o proprietário de uma pizzaria informou que tinha acabado de ser assaltado. Segundo o relato policial, os militares viram Wanderson em uma bicicleta, sendo que ele abandonou o veículo e correu em direção a uma construção.

Foi quando, conforme as autoridades, o suspeito foi baleado depois de ter apontado uma arma de fogo para os agentes. Ele chegou a ser socorrido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal, mas não resistiu aos ferimentos.

Ao fim da ação, a PM apreendeu um simulacro, um celular e dinheiro. O material foi apresentado à Polícia Civil. Por nota, a PC informou que a Delegacia de Castanhal apura a morte de Wanderson Lucas Pontes do Nascimento. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas.