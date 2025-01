‘Birutinha’ morre em confronto com a PM durante intervenção em Igarapé-Açu

Weslley Malcher de Mello, suspeito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, morreu em uma intervenção policial na cidade de Igarapé-Açu, no nordeste do Pará. O caso ocorreu na manhã de terça-feira (7/01), durante ações da Operação ‘Saída Segura’, deflagrada pela Polícia Militar. Segundo as autoridades, o suspeito, mais conhecido como ‘Birutinha’, seria integrante de uma facção criminosa. A polícia Civil apura o caso.

“A delegacia de Igarapé-Açu apura as circunstâncias da morte de Weslley Malcher de Mello. Perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas. Uma arma de fogo foi apreendida”, comunicou a PC.

De acordo com a polícia, a ação foi realizada na comunidade Vila do Prata, na zona rural da cidade, por volta de 6h. Os relatos da Polícia Militar são de que o suspeito estaria armado e reagiu durante a abordagem realizada pela equipe. As investigações iniciaram após várias denúncias sobre o suspeito, que estaria em posse de uma arma de fogo e ameaçava os moradores, além de fazer a comercialização de drogas.

Ao chegar no local indicado na denúncia, os policiais teriam sido vistos pelo suspeito que estava em uma casa. Os relatos são que o homem pegou uma arma de fogo e apontou para atirar nos militares. Na ocasião, os agentes tiveram que disparar contra o suspeito, que foi atingido. ‘Birutinha’ foi socorrido e encaminhado para o hospital municipal. No entanto, ao chegar no local, foi constatado o óbito. Com o suspeito estava uma arma de fogo, tipo caseira, cal. 28, com duas munições.