Fiscalização da Base ‘Candiru’ apreende drogas, armamento e prende suspeito no Pará

O trabalho integrado das forças de segurança atuantes na Base Candiru, instalada em Óbidos, no Baixo Amazonas, resultou na apreensão de entorpecentes, de armamento e munições, e no cumprimento de um mandado de prisão em aberto contra um homem, em fiscalizações no estreito de Óbidos, no final de semana.

A primeira ação no sábado (1°), ocorreu quando equipes do Grupamento Fluvial (GFLU), em conjunto com guarnições das polícias Militar e Civil, realizaram abordagem à embarcação ferryboat “São Bartolomeu”, procedente de Manaus. Na vistoria, os agentes localizaram uma pessoa com mandado de prisão preventiva em aberto. O indivíduo foi encaminhado à equipe da Polícia Civil para os devidos procedimentos legais.

No domingo (2), os agentes conseguiram êxito em duas ações distintas. Na primeira, no início da tarde, as guarnições abordaram o navio “Itaberaba”, proveniente de Manaus, com destino a Belém, com a ajuda do cão farejador “Isis”, a polícia encontrou no setor do porão de carga, quatro tabletes de substância semelhante à maconha do tipo “Skunk”, pesando aproximadamente 4 kg.

Os entorpecentes apreendidos foram encaminhados à equipe da Polícia Civil, para a investigação da responsabilidade pelos entorpecentes, e o encaminhamento para destruição.

Em ação contínua, os policiais atuaram na embarcação ferry boat “Fazenda São Lucas”, saída do município de Terra Santa, no Pará, com destino à capital paraense, Belém. Durante vistorias, foram localizados uma arma de fogo tipo revólver calibre 38, com seis munições; uma cartela com dez munições calibre 38; duas algemas de aço.

Também foram apreendidas uma arma de eletrochoque tipo Taser com capa em nylon; e um cinto com dois porta carregadores e porta algemas. Uma pessoa responsável e o material apreendido foram direcionados à Polícia Civil para os devidos procedimentos legais.

O diretor do GFlu, coronel José Vilhena, destacou os resultados das operações de fiscalização do final de semana. "Celebramos mais uma vitória significativa da nossa equipe da base Candiru no combate à criminalidade. Com determinação e profissionalismo, nossos agentes realizaram uma operação exemplar, resultando na apreensão de armas e drogas, além do cumprimento de um mandado de prisão preventiva".

"Este sucesso demonstra a eficiência e o comprometimento da nossa tropa, reforçando nosso compromisso com a segurança e a tranquilidade da nossa população. Parabéns à equipe Candiru por mais esta importante contribuição", destacou o cel. José Vilhena.