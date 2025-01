Ação integrada da polícia da apreende drogas em embarcação em Óbidos

Uma operação conjunta da Polícia Militar (PM) e Civil (PC) apreendeu cinco tabletes de entorpecentes, na tarde desta quarta-feira (29/01), em Óbidos. A Operação “Protetor das Fronteiras e Divisas” encontrou as drogas dentro de uma embarcação abordada, que ia de Manaus, no Amazonas, com destino a Monte Alegre, na região Oeste do Pará. A ação integrada das forças de segurança foi realizada na Base Integrada Fluvial "Candiru" vinculada a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

A equipe de segurança abordou a embarcação “Golfinho” que navegava pelo Rio Amazonas, quando foram encontrados, dentro de uma máquina de lavar roupas, os cinco tabletes de entorpecentes, sendo 3,415kg de pedra de Oxi, 868g de skank e 445g de cocaína. A ação dos agentes de segurança contou com o auxílio de um cão farejador.

“Seguimos atuando muito fortemente para combater a criminalidade na malha fluvial do Pará. E por meio das nossas bases fluviais o trabalho realizado diuturnamente, tem sido muito exitoso. Ontem, a equipe de fiscalização apreendeu mais uma quantidade de entorpecente, demonstrando assim que estamos atentos e monitorando qualquer ilícito que tem tentando cruzar os rios do Pará”, afirmou o titular da Secretaria de Segurança Publica e Defesa Social, Ualame Machado.

Após o flagrante, o material foi apreendido e encaminhado para procedimentos na Delegadia de Policia Civil de Óbidos. Um procedimento foi instaurado e apura o caso para identificar o responsável pelo envio do entorpecente.