PF deflagra operação contra armazenamento de pornografia infantojuvenil em Belém

Para combater crimes de armazenamento e compartilhamento de materiais relacionados ao abuso sexual infantojuvenil em plataformas digitais na internet, a Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (17/05), a operação Proteção, em Belém. Durante a ação, que cumpriu mandado de busca e apreensão, materiais com vestígios do crime foram apreendidos.

A ordem judicial foi expedida pela Vara de Inquéritos Policiais de Belém. Conforme a PC, ao chegar no endereço do investigado, os policiais encontraram o aparelho celular do suspeito com vestígios do crime relacionado a pornografia infantojuvenil. O item foi apreendido e passará por perícia técnica para extração dos dados. O suspeito deve responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de pornografia infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outros crimes que venham a ser descobertos durante as investigações.

De acordo com a PF, a operação foi denominada "Proteção" em referência ao contínuo trabalho realizado pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da Policia Federal para proteger menores de abusos sexuais cometidos pela internet.