Incêndio em ponto de descarte irregular de lixo e entulho assusta moradores do Mangueirão

Um incêndio, registrado na manhã desta quarta-feira (26), na avenida Mangueirão, no bairro que leva o mesmo nome, perto Augusto Montenegro, em Belém, por pouco não terminou em tragédia. Um ponto de descarte de lixo e entulho pegou fogo. Quase as chamas passaram para parte interna de vistoria do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran). Apesar do susto, nenhuma pessoa ficou ferida ou automóvel prejudicado. Até a última atualização desta reportagem, as autoridades não disseram como iniciou o caso.

Nas redes sociais, mensagens foram compartilhadas de que o fogo estaria chegando nos carros estacionados dentro do Detran. Entretanto, alguns trabalhadores do local revelaram que o fogo atingiu apenas um muro próximo do Departamento. A altura das labaredas foi suficiente para destruir parcialmente uma árvore, além de derrubar galhos e derreter fios elétricos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) informou que as chamas começaram em entulhos presentes no local e foram controladas rapidamente. O Grupo Liberal solicitou um posicionamento do Detran e da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar dos riscos de queimar lixo domiciliar. A redação aguarda retorno.