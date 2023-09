Incêndio supostamente criminoso destrói área de mata em Santarém

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma área de mata na comunidade de Campo Novo, às margens da rodovia Everaldo Martins (PA-457), em Santarém, oeste do Pará, na tarde da última quarta-feira (13). O fogo destruiu um ponto de ônibus instalado no local. A fumaça tomou conta da PA-457, principal acesso à vila de Alter do Chão. Ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas.

VEJA MAIS

Uma moradora da área relatou à imprensa local que a suspeita é de que alguém ateou fogo em um monte de lixo, jogado por vizinhos, e o vento espalhou as fagulhas.

No local onde o fogo teria iniciado há muitos materiais que podem ter ajudado a propagar ainda mais as chamas, como pneus e restos de madeira de sofá.

Homens do 4º Grupamento de Bombeiros Militar (4º GBM), foram acionados para conter as chamas e evitar com que o fogo se alastrasse e chegasse às residências. As labaredas chegaram a mais de três metros de altura.