Briga por causa de traição termina com veículo e residência incendiada em Cametá

Polícia

Deputada paraense cobra expulsão de PM que baleou jovem de 24 anos no Guamá

Durante o encontro com familiares da vítima, a deputada Lívia Duarte protocolou dois requerimentos que cobram informações da Secretaria de Estado de Segurança P​ública (Segup) e do Comando da Polícia Militar sobre o caso, inclusive, exigindo a exclusão do agressor das fileiras da corporação