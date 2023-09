Suspeito morre ao trocar tiros com a PM e cinco são presos após assalto a mercadinho em Belterra

Um homem identificado como Tony Marcos Freitas morreu e outras cinco pessoas foram presas suspeitas de participação em um assalto a mercadinho, na comunidade São Jorge, em Belterra, no oeste do Pará. O caso ocorreu na terça-feira (12). De acordo com informações da polícia local, o grupo estava em um carro. Os suspeitos desembarcaram do veículo, entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto.

Um policial ​militar, que é filho do proprietário do mercadinho, interveio na ação. Houve troca de tiros dentro do comércio. Os suspeitos fizeram vários clientes reféns, dentre eles duas mulheres. O bando conseguiu fugir levando joias, celulares e aproximadamente R$ 10 mil em dinheiro.

A Polícia Militar foi acionada e realizou diligências no entorno da comunidade. Quatro suspeitos foram localizados. Um deles foi identificado como Tony Marcos Freitas. O suspeito atirou contra as guarnições que reagiram, alvejando o homem. Ele foi levado para o Pronto Socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A mesma ação policial terminou com a prisão de Adria Suelen Gomes Araújo – companheira de Tony –, Marcos Fernando Costa e Carlos Geovane. Outros dois suspeitos foram presos na manhã de quarta (13) em um ônibus. O carro usado pelo bando foi abandonado em uma estrada.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil para checar informações sobre o caso e aguarda retorno.