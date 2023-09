Deputada paraense cobra expulsão de PM que baleou jovem de 24 anos no Guamá

Familiares da jovem Catharina Kethellen da Silva Palmerin, 24 anos, foram recebidos na manhã desta quarta-feira (13), na sede da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), pela deputada estadual Lívia Duarte (Psol). Durante o encontro, a parlamentar protocolou nesta data dois requerimentos que cobram informações da Secretaria de Estado de Segurança P​ública (Segup) e do Comando da Polícia Militar sobre o caso, inclusive, exigindo a exclusão do agressor das fileiras da corporação. Os pedidos ainda serão votados pela Casa.

“Me solidarizo profundamente, como mãe e irmã que sou. Mas isso não basta! Estamos aqui para exigir que o Estado dê resposta à Catharina e a tantas Catharinas que são violentadas cotidianamente. Chega! Feminicídio não! Não aceitamos ser violentadas, não aceitamos que nenhuma mulher durma no estado do Pará sem saber se acorda no outro dia”, disse Lívia Duarte.

Também participaram da reunião com familiares de Catharina a deputada Paula Titan (MDB), da Procuradoria da Mulher da Alepa; a vereadora Gizelle Freitas, do mandato coletivo Bancada de Mulheres Amazônidas (Psol), pela Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Belém, e representantes das Frentes Feministas de Belém e de Ananindeua. A família da vítima relatou que foi abordada por vários policiais no hospital ameaçando prender a vítima acusando-a de tentar assaltar o sargento Arthur.

O grupo deliberou agendar uma audiência conjunta com a Segup, a Delegacia Geral de Polícia Civil, o comando da PM, a Secretaria de Estadual de Direitos Humanos (Seirdh), Procuradorias da Mulher, Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará (OAB-PA), Comissão das Mulheres e Advogadas e Conselho Estadual de Segurança Pública (Consep) para tratar da violência sofrida por Catharina e das sanções impostas ao PM.