Incêndio de grandes proporções é registrado em área de reserva, no município de Alenquer

Um incêndio de grandes proporções foi registrado na noite da última quarta-feira (13) e assustou os moradores do bairro Cidade Nova, na PA-427, em Alenquer, no oeste do Pará. Conforme as informações preliminares, o sinistro ainda não teria acabado e a população estaria ajudando o Corpo de Bombeiros a controlar as chamas, que já destruíram parte de uma área que seria de reserva ambiental. Conforme informações do Portal Leitão, o município não teria Quartel do Corpo de Bombeiros.

Conforme os relatos dos moradores, os focos de incêndio na região estão sendo registrados desde o início da semana. Na área conhecida como Campo do Arteiro, o fogo se alastrou rapidamente em direção ao aeródromo e o portal de entrada e saída da cidade, assim como nos bairros da Liberdade e São Pedro. Os moradores relatam que vários animais que vivem na área estariam morrendo devido às chamas e que várias cobras também estariam sendo vistas entrando nas residências da área para tentar fugir do incêndio. Além disso, vários cabos da rede elétrica da área já estariam danificados e algumas casas estão sem energia.

Conforme o Portal Leitão, a Prefeitura de Alenquer teria mandado funcionários até as áreas afetadas pelo fogo para realizar um trabalho preventivo horas antes do incêndio tomar grandes proporções. No entanto, não foi possível acabar com todos os focos do fogo, já que a área é muito extensa.