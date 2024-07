Mulher é resgatada durante incêndio em supermercado Carrefour; veja o vídeo

Um incêndio de grandes proporções atingiu um supermercado Carrefour na noite deste domingo (14) em Osasco, em São Paulo. As chamas tiveram início por volta das 23h30 e rapidamente se alastraram pelo telhado da edificação, destruindo parte da estrutura. Um petshop da Cobasi, que fica no mesmo prédio do supermercado, também foi atingido pelo fogo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, oito viaturas foram deslocadas para o local para combater o incêndio. Uma mulher que inalou fumaça durante a ocorrência precisou ser socorrida e levada para a UPA de Osasco. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

O fogo foi controlado por volta das 2h40 desta segunda-feira (15). Segundo o prefeito de Osasco, Rogério Lins, o Corpo de Bombeiros resgatou animais do petshop, que foi o ponto inicial do incêndio. As causas da ocorrência ainda estão sendo investigadas.

Moradores de diversas regiões da cidade presenciaram as chamas e registraram o incêndio em vídeos. O supermercado Carrefour fica próximo ao complexo comercial do SuperShopping.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)