Incêndio em balsa na ilha do Marajó mata tripulante

Os bombeiros encontraram o corpo de um tripulante, vítima do incêndio em uma balsa no rio Paraná, na cidade de Bagre, na ilha do Marajó. Os outros sete tripulantes da embarcação conseguiram se salvar pulando na água. O incêndio ocorreu nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (12/07). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a embarcação é consumida pelo fogo.

O tripulante que estava desaparecido foi identificado apenas pelo prenome Gilson, mais conhecido como "Nariz". Ele era motorista de uma carreta de combustíveis. Gilson foi encontrado pela equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militares (CBM).

Não há confirmação se o fogo teve início na carreta. Segundo informações da polícia, o incêndio começou por volta das 5h30. A balsa transportava combustíveis e veículos, resultando na perda total da carga e dos automóveis. Ainda não há detalhes sobre o que teria causado o incêndio.

De acordo com a polícia, assim que o incêndio começou, as pessoas que estavam na balsa se jogaram na água. Sete conseguiram se salvar. Não há confirmação sobre o horário em que o incêndio foi controlado e como esse controle ocorreu.

“O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que a embarcação que transportava combustível pegou fogo nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 12, no Rio Paraná. De acordo com informações dos bombeiros que estão a serviço no município, na Operação Verão, sete tripulantes se jogaram na água”, informou o Corpo de Bombeiros.

Já a Polícia Civil informou que "equipes da delegacia de Bagre solicitaram perícias para auxiliar as investigações".