Homem de 59 anos é encontrado morto próximo ao canal Mata-Fome, em Belém

Um homem identificado como Hamilton Durival Miranda dos Santos, de 59 anos, foi encontrado morto no início da tarde desta segunda-feira, 30, às margens do canal Mata-Fome, no bairro da Pratinha, em Belém. A Polícia Civil do Pará (PCPA) investiga as circunstâncias da morte.

De acordo com fonte policial do 24º Batalhão da Polícia Militar do Pará (PMPA), responsável pela área da ocorrência, a guarnição recebeu um chamado, via Centro Integrado de Operações (Ciop), por volta das 13h30, para investigar um óbito na rodovia Arthur Bernardes.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que já havia uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu - 192) atendendo à ocorrência. A equipe de saúde já havia constatado o óbito por causas desconhecidas e também acionado a Polícia Científica do Pará (PCP).

A guarnição, então, isolou a área e prestou apoio até a remoção do corpo. Antes, familiares de Hamilton Durival Miranda dos Santos o reconheceram no local. A família foi conduzida para delegacia do Tapanã, para o registro do Boletim de Ocorrência (BO) do fato.

A Polícia Civil informa que apura as circunstâncias da morte: "perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações".

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.