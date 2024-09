Feminicídio: mulher é morta com pelo menos 20 facadas em Paragominas

Uma mulher foi vítima de feminicídio no último domingo, 29, em Paragominas, no sudeste do Pará. Ela foi identificada como Cristiane da Silva Ferreira, morta com pelo menos 20 facadas desferidas por um homem, que não teve a identidade divulgada pela polícia, com quem tinha um relacionamento. A motivação do crime teria sido ciúmes e a não aceitação, por parte dele, do fim da relação.

O crime aconteceu na rua Zezito dos Anjos Prates, no bairro Nagibão, na noite do último domingo. A polícia foi acionada e o suspeito do crime foi preso em flagrante. Em nota, a Polícia Civil do Pará (PCPA), responsável por encaminhar o caso à Justiça após as investigações, confirmou que o suspeito foi apresentado pela Polícia Militar à Seccional de Paragominas

No local, foi lavrada a prisão em flagrante por Feminicídio - qualificação do crime de homicídio, quando o ato é praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, conforme a Lei Federal 13.104/15.

A Polícia Civil também informou que, de acordo com as investigações, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento com sua companheira, Cristiane da Silva Ferreira. Ele confessou que matou a vítima por ciúmes. "Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações".

Denuncie - 180

Qualquer pessoa, em especial as mulheres em situação de violência, têm o direito de buscar ajuda e denunciar casos de violência sem nenhuma exposição, pois o sigilo é absoluto e a identificação é opcional. Basta ligar 180, número que funciona 24 horas por dia, de segunda a domingo, até mesmo em feriados. A ligação é gratuita e o atendimento é de âmbito nacional. Qualquer pessoa pode utilizar o serviço.

A Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência - Ligue 180 – é um serviço de utilidade pública confidencial (preserva o anonimato). O serviço é atualmente oferecido pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos (MDH).

Fale com o Núcleo Mulher do Ministério Publico

O Ministério Público do Pará (MPPA) também possui um serviço de atendimento às mulheres vítimas de violência. O Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (Núcleo Mulher) atua junto à Central de Atendimento (Ligue 180). Como detém atribuição para atuar em todo o Pará, o Núcleo é responsável, na qualidade de ponto focal, por receber todas as ocorrências de violência registradas na modalidade de serviço telefônico e encaminhar a notícia crime aos órgãos responsáveis.

Contatos do Núcleo Mulher: 4006-3675 / 4006-3663 / nevm@mppa.mp.br. Endereço: Rua Ângelo Custódio, nº 85 - Cidade Velha - CEP: 66.023-090.