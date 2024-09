Corpo de homem é encontrado sem roupa e com perfurações em Breves, no Marajó

Na manhã desta segunda-feira, 30, moradores do bairro Bandeirantes, na cidade de Breves, no Marajó, identificaram a presença de um cadáver alameda Cinco, próximo a uma escola, e acionaram a polícia. O corpo foi identificado como sendo de Jacó Gomes de Andrade, de 38 anos. A vítima estava sem roupas e com marcas de perfurações.

Conforme informações do coronel Márcio Abud, do 12° Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, ao Notícia Marajó, a guarnição foi acionada por meio da Central de Atendimento e Despacho (CAD), sendo informada de que havia um corpo no local descrito.

A polícia analisou preliminarmente a cena e ouviu relatos dos moradores da área. As pessoas afirmaram que o homem não era conhecido pelo local. O corpo apresentava várias perfurações como feitas com arma branca, com suspeita de serem facadas. Os machucados eram, principalmente, na região da cabeça. A Polícia Civil (PC), que foi acionada para esta ocorrência por volta das 7h, descreve que a vítima estava desfigurada, inclusive, digficultando sua identificação.

Tanto a PM quanto a PC informaram que manchas de sangue pelo chão sugeriram que o corpo havia sido arrastado. O rastro indicava uma residência próxima, cujo morador seria conhecido como 'Neto', mais tarde identificado como Kleber Santos Camocin, que já tinha passagem pela polícia e respondia, em liberdade, pelo crime de roubo.

A partir de imagens de circuito de segurança da vizinhança, além de informações repassadas pelos moradores, a polícia descobriu que a vítima e o suspeito "Neto" realmente estiveram juntos anteriormente naquele dia. Eles foram vistos indo até a residência de Neto. Mais tarde, as imagens mostram Neto passando pela rua na motocicleta da vítima, mas em companhia de outro indivíduo.

Durantes as diligências, a polícia foi informada de que Neto estava escondido na residência de um homem identificado como Marielson, localizada na travessa Capitão Assis. Deste modo, a equipe policial foi até o local e encontrou Neto e Marielson juntos. Foi dada voz de prisão em flagrante aos dois suspeitos, os quais confessaram o delito.

Kleber Santos Camocin, conhecido como Neto, e Marielson Bezerra Neris foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Breves para os procedimentos cabíveis. Eles presos em flagrante delito pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil.