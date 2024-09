PC investiga assassinato a tiros de irmãos em Rondon do Pará

Bruno da Conceição Pereira, de 21 anos, e Gustavo da Conceição Pereira, de 18 anos, foram mortos a tiros na casa onde moravam, no bairro da Jaderlândia, em Rondon do Pará, no sudeste paraense. O duplo homicídio ocorreu na manhã de domingo (29/09) e está sendo investigado pela Polícia Civil, que solicitou perícias para auxiliar nas investigações.

“A Polícia Civil informa que as mortes de Bruno da Conceição Pereira e Gustavo da Conceição Pereira são apuradas pela Delegacia de Rondon do Pará. [...] Informações podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, pelo 181”, diz a nota enviada pela PC.

Segundo apurado pelas autoridades policiais, os jovens estavam em uma festa e chegaram em casa por volta de 6h. Minutos após entrarem no imóvel, foram surpreendidas pelos disparos de arma de fogo. Os tiros atravessaram a porta de vidro da residência e atingiram os irmãos. Logo. As vítimas ainda correram em busca de abrigo nos outros cômodos da casa. Gustavo morreu no local. Bruno ainda foi socorrido para o Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

O executor fugiu do local e não foi visto por testemunhas. Não há detalhes sobre o que poderia ter motivado os homicídios, pois as vítimas não tinham passagem pela justiça, segundo comunicou a PM. A Polícia Civil esteve no local e acionou a Polícia Científica. Os corpos foram levados para o IML de Marabá, onde passaram por mais análises. As buscas continuam pelos suspeitos do crime.