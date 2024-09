Mais de 20 kg de skunk são apreendidos em embarcação no Marajó

Mais de 20 quilos de skunk, conhecido como a super maconha, foram apreendidos dentro de uma embarcação que estava no município de Breves, no Marajó. A ação ocorreu no sábado (28/09), quando os agentes realizaram uma fiscalização em um navio que havia saído de Manaus, no Amazonas, e tinha como destino Belém.

A apreensão foi realizada por agentes das forças de segurança instaladas na Base Antônio Lemos. Segundo os agentes, durante a verificação na embarcação chamada “N/C Rondônia”, o cão farejador do Batalhão de Ação com Cães (BAC) identificou entorpecentes em um bebedouro industrial. O item estava entre as cargas da embarcação. Na parte superior do objeto continha 20 tabletes de substância semelhante à maconha do tipo Skunk, com peso de 20,530 kg.

“Essa é mais uma ação exitosa a partir do patrulhamento que é realizado diariamente pela equipe da Base Antônio Lemos, retificando a estratégia assertiva no investimento que temos feito na malha fluvial. Seguimos trabalhando para reduzir, cada vez mais, as práticas criminosas e garantir a paz da população paraense”, afirmou Ualame Machado, titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Todo o material foi apreendido e transportado ao município de Breves para procedimentos junto à Polícia Civil. Investigações devem apurar as origens e os responsáveis pelo material ilícito. Para o diretor do grupamento fluvial, coronel José Vilhena, esta foi mais uma ação bem-sucedida do Sistema de Segurança. “Seguimos com o trabalho de fiscalização feito diuturnamente, logrando êxito nesta apreensão de material entorpecente. Isso demonstra a importância da localização estratégica da Base Antônio Lemos e do empenho das forças de segurança no combate ao narcotráfico”, assinalou.