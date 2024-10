Mulher morre atropelada por ônibus na pista do BRT na avenida Augusto Montenegro, em Belém

Uma pedestre identificada como Samara Pinheiro de Araújo, de 61 anos, morreu ao ser atropelada na manhã desta sexta-feira (4) por um ônibus do sistema BRT enquanto atravessava a avenida Augusto Montenegro, no bairro do Castanheira, em Belém. A vítima, que era pensionista do Exército, foi atingida ao tentar cruzar a pista exclusiva do BRT em frente a uma clínica odontológica.

Segundo informações de agentes do Departamento de Trânsito do Pará (Detran), o motorista do ônibus permaneceu no local após o acidente e forneceu informações preliminares. Ele foi conduzido à Seccional da Marambaia para prestar depoimento formal sobre o ocorrido.

Equipes da Polícia Militar e do Detran estão no local e aguardam a chegada da Polícia Científica do Pará para a realização da perícia e, em seguida, a remoção do corpo. O trânsito na área está lento. As circunstâncias do atropelamento ainda serão investigadas pela Polícia Civil.