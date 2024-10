Corpo de mulher é encontrado em decomposição boiando no rio Itacaiúnas em Marabá

O cadáver de uma mulher, em avançado estado de decomposição, foi encontrado boiando no Rio Itacaiúnas, em Marabá, sudeste do Pará. O caso foi registrado na tarde de segunda-feira (30/09), em uma área de ocupação nas proximidades do Bairro São Miguel da Conquista, Núcleo Cidade Nova. Devido às condições do corpo, não foi possível identificar a identidade da vítima no local.

Pessoas da área acionaram a Polícia Militar, que permaneceu no local até a chegada do Corpo de Bombeiros. Os agentes isolaram a área e realizaram o resgate do corpo até a margem do rio. Conforme as autoridades policiais, o rosto da vítima estava desfigurado. Eles acreditam que a morte da vítima tenha ocorrido ao menos três dias antes do corpo ser encontrado. Para realizar a identificação, a mulher deverá passar por exames cadavéricos.

Além disso, também não foi possível identificar qual seria a causa da morte da vítima. Para identificar se há marcas que indiquem um possível homicídio, o cadáver foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), que fornecerá mais detalhes após análises. A polícia Civil também esteve no local e realizou uma coleta de informações. Os dados do sistema policial serão verificados para encontrar possíveis mulheres que tenham sido dadas como desaparecidas na região.