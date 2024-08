Corpo em decomposição é encontrado dentro de imóvel no bairro Jaderlândia, em Castanhal

Um homem foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira (15/8), dentro da própria residência, no bairro do Jaderlândia, município de Castanhal, nordeste do estado. De acordo com o portal Correio do Norte, o corpo foi localizado depois que vizinhos da vítima sentiram um odor forte que exalava do local. A polícia foi acionada. A reportagem solicitou mais informações à Polícia Civil e aguarda resposta.

O nome da vítima ainda não foi divulgado. Informações que circulam nas redes sociais do Correio do Norte dão conta de que populares sentiram um odor forte vindo do imóvel e, quando foram verificar a origem do mau cheiro, havia um homem morto no interior da casa.

Uma pessoa chegou a comentar nas redes sociais que conhecia o morador. “Eu sempre via o senhor que morava nessa casa. Aparentemente ele morava sozinho. Já teve algumas vezes que eu passei pra ir à padaria e ele me pedia pra comprar pão pra ele”, comentou a seguidora do perfil do Correio do Norte.