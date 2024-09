Corpo em decomposição é encontrado em cova rasa na cidade de Castanhal

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado em uma cova rasa no conjunto Parque dos Buritis, em Castanhal, nordeste do Pará. O cadáver, que ainda não tem identificação, foi localizado por moradores que passavam pela área, na tarde de domingo (1º/09). A polícia Militar foi acionada e informou o caso para a Polícia Científica.

Moradores da área não souberam informar quem seria a pessoa enterrada no local. As informações iniciais são que o corpo foi localizado por volta de 16h30, quando a PM chegou na área e fez o isolamento. A perícia trabalhou no local para coletar pistas que pudessem auxiliar na identificação da vítima e a chegar até os autores do caso.

Após a remoção do corpo, seria realizada uma análise para identificar as causas da morte e revelar se o corpo seria masculino ou feminino. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil, Científica e Militar, e aguarda o retorno.