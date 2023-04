Entregador de gás é morto a tiros em Xinguara; polícia investiga o caso

Wanderson de Almeida, de 27 anos, foi assassinado a tiros enquanto fazia a entrega de um botijão de gás e de um galão de água mineral no Bairro Itamaraty, em Xinguara, cidade localizada no sul do Pará. O crime ocorreu na última quarta-feira (19).

Testemunhas relataram que a vítima teria sido seguida por dois homens em outra motocicleta, de cor preta. Os assassinos se aproximaram e o passageiro da garupa sacou uma arma, com a qual disparou contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Os criminosos fugiram sem deixar pistas. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar no local constataram o óbito.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar ao portal Debate Carajás, Wanderson já tinha duas passagens anteriores pela polícia, uma por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas e outra por violência doméstica. A vida pregressa da vítima pode ser uma das linhas investigativas do caso, mas somente as conclusões das investigações poderão esclarecer os fatos.​​

Uma equipe de investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Xinguara esteve no local do crime coletando pistas que possam auxiliar nas investigações. Um inquérito foi instaurado para apurar o caso e buscar os responsáveis pelo assassinato brutal do entregador.