Prefeito é assassinado a tiros dentro de casa na noite desta terça-feira

O prefeito de São José do Campestre (RN), Joseilson Borges da Costa, de 43 anos, mais conhecido como Neném Borges, foi assassinado a tiros dentro de casa, por volta das 23h desta terça-feira (17). De acordo com a polícia, a vítima estava deitada no sofá, quando foi baleada. Ele levou três tiros no rosto.

As investigações apontam que o assassino teria pulado o muro de uma escola abandonada, passado por um beco e entrado na casa do prefeito pelo portão, que estava aberto. Após o crime, ele fugiu. Outros familiares estavam no imóvel não foram feridos. Até o momento, ninguém foi preso.

Neném Borges faria 44 anos no dia 1º de maio, era agricultor, casado e tinha dois filhos. Ele estava no seu segundo mandato à frente Poder Executivo Municipal. Assumiu a prefeitura pela primeira vez em 2018, quando era presidente da Câmara Municipal, por causa da cassação dos mandatos da prefeita e da vice-prefeita da cidade, Maria Alda Romão Soares e Eliza Assis de Oliveira Borges.

No mesmo ano, Neném foi eleito para o cargo no Executivo, por meio das eleições suplementares.

A polícia informou que as balas usadas no crime são de calibre 38. O corpo do prefeito foi levado para a sede do Instituto Técnico-Científico de Perícia, em Natal, onde passa por perícia.