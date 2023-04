Médico envolvido em furtos de hospitais é encontrado morto em Marabá

O médico Bruno de Castro Ribeiro, de 34 anos, foi encontrado morto na manhã de quinta-feira (20), dentro do apartamento que morava em Marabá, sudeste do Pará, com um golpe de arma branca no peito. Um vizinho foi quem encontrou o corpo na avenida Castelo Branco, localizada no Bairro Novo Horizonte, Núcleo Cidade Nova. O caso é investigado pela Polícia Civil. As informações foram divulgadas pelo Debate Carajás.

A polícia informou que o corpo estava caído ao chão do lado da calça, vestindo uma calma e sem camisa e calçados. A delegada Simone Felinto, da Delegacia de Homicídios, informou que Bruno era médico proctologista, porém, ao que tudo indica, sofria de dependência química de remédios e tinha histórico de envolvimento em furtos em estabelecimentos hospitalares, o que resultou em sua proibição de entrar nesses locais. Ele também havia sido demitido da Secretaria de Saúde há cerca de 20 dias devido aos furtos cometidos.

O vizinho de Bruno, que localizou o cadáver, ouviu uma movimentação e barulho de choro vindo do apartamento, e ao se dirigir ao local, encontrou a porta aberta. Ao entrar e chamar pelo nome da vítima, encontrou Bruno sem vida no chão da cozinha. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte.

A perícia de local de crime esteve presente e, de forma preliminar, apontou que Bruno teria tirado a própria vida. Essa hipótese será confirmada nas diligências em andamento. A família de Bruno, que é de Belém, foi acionada para as providências relacionadas ao funeral do homem. A Polícia Civil segue apurando o caso.

