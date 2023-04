Homem é preso após tentar atear fogo em companheira e na própria filha em Marabá

Um homem, identificado como William Xavier Cavalcante, foi preso suspeito de agredir e tentar colocar fogo na própria mulher e na filha, em Marabá, sudeste do Pará, no último sábado (15). Ele está à disposição da Justiça e deverá responder pelos crimes de violência doméstica e tentativa de feminicídio.

VEJA MAIS

Tudo teria começado quando William agrediu a esposa e arremessou um copo de vidro na direção da vítima, tomando o celular da mulher. Em seguida, ele ensopou a esposa e a filha do casal com um líquido inflamável usado para retirar pintura de paredes, com o intuito de queimá-las vivas.

Willian chegou a acender um fósforo e arremessá-lo em direção a mulher e a criança, mas a esposa conseguiu se esquivar e o material apagou.

O homem tentou fugir para não ser pego pelos policiais, mas foi visto por uma vizinha saindo dos fundos da casa. William foi capturado e não apresentava sinais de embriaguez e nem estava sob efeito de entorpecentes.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou nota as Polícias Civil e Militar para saber mais informações sobre o caso, e segue aguardando as respostas.