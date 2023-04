Homem assassina mulher dentro de casa; vítima se irritou com solicitações de amizade do marido

Um homem de 31 anos identificado como Fabrício de Oliveira Segantini foi preso preventivamente na manhã da última quarta-feira (12), após ter assassinado a facadas a esposa Janete Batista Malheiro Lelis, de 44 anos, em Novo Horizonte do Sul (MS). Segundo informações divulgadas pelo site Jornal da Nova, um dos motivos que teriam levado o autor a cometer o feminicídio foi o fato de Janete se incomodar com as solicitações de amizade que ele vinha recebendo nas redes sociais.

O crime aconteceu na madrugada do último sábado (8), na casa do casal. Janete foi encontrada em cima da cama com o corpo parcialmente coberto e com pelo menos oito ferimentos causados por faca, que foi apresentada pelo próprio Fabrício como a arma do crime.

VEJA MAIS

Após o assassinato, o homem ficou foragido e foi encontrado em uma mata na propriedade rural em que morava com a vítima. Segundo relatos de familiares, Fabrício teria sumido de forma repentina, chamando a atenção de seu irmão e seu pai, que acabaram encontrando o corpo de Janete no interior da residência do casal.

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local para a realização da perícia e investigação do caso. Fabrício confessou o crime aos investigadores e foi preso preventivamente após representação da Polícia Civil na Justiça.