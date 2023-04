Homem é preso por violência doméstica em Marituba

​Max Lopes do Rosário, 36 anos, foi preso nesta terça-feira (11), nas proximidades da Agrovila São Pedro, em Marituba, na Grande Belém. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva em aberto por violência doméstica, que teve como vítima a ex-companheira do suspeito.

VEJA MAIS

Em novembro do ano passado, a Justiça Paraense já havia decretado medidas protetivas em favor da vítima. Afastamento do lar, proibição de contato, de perseguir, intimidar ou ameaçar a mulher eram algumas das determinações adotadas na tentativa de protegê-la.

Porém, conforme apuração das autoridades policiais, em março deste ano Max invadiu a residência da vítima e levou a filha do casal. Diante disso, a mulher procurou a equipe da Delegacia do Decouville, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém, para comunicar que estava novamente recebendo ameaças do ex-companheiro.​​

A autoridade policial representou pela prisão preventiva do agressor e o pedido foi acatado pelo Ministério Público. Diligências foram realizadas e culminaram com a prisão do criminoso. Ele foi encaminhado para a unidade policial, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Em seguida, Max do Rosário foi conduzido à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e está à disposição do Poder Judiciário.