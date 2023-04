Filho leva facada do pai ao defender mãe de ser esfaqueada

Um homem de 37 anos foi golpeado pelo pai enquanto tentava proteger a mãe de ser esfaqueada. O caso aconteceu no Residencial Jardim Botânico, no Bairro Coophema, em Cuiabá (MT), no último sábado (8).

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Segundo o relato da vítima, o pai havia tentado esfaquear a mãe e ele interveio para salvá-la. Enquanto tentava tirar a faca da mão do pai, o homem foi golpeado nos braços.

A mãe e o filho afirmaram que o suspeito faz uso constante de bebida alcoólica e costuma ficar violento. A faca foi apreendida com ele, que foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da Mulher.

A mulher possui medida protetiva contra o suspeito, mas contou que diante da insistência do marido, acabou voltando a conviver com ele, que tem ficado mais agressivo.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)