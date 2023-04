Suspeito de integrar grupo criminoso é preso com arma pertencente à Seap em Altamira

​Ailton Silva de Castro foi preso pela Polícia Civil, na tarde de quinta-feira (20), na zona rural de Altamira, sudoeste do Pará, suspeito de integrar um grupo criminoso que atua na cidade. Ele foi encontrado com uma arma que seria da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). A instituição esclareceu que o homem não é servidor, mas forneceu não forneceu detalhes sobre como o armamento foi parar nas mãos de Ailton.

“A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informa que aguarda a conclusão das investigações por parte da Polícia Civil. A Seap iniciou uma apuração junto à Corregedoria, para que sejam cumpridas as penalidades cabíveis ao servidor que tinha a posse do armamento. A Seap ressalta que não compactua com qualquer atitude ou ação de desvio de conduta de seus servidores”, informou a Seap.

A prisão ocorreu no âmbito da operação “Hefesto”, deflagrada para identificar pontos de vendas de drogas e investigar mortes violentas registradas em Altamira. Segundo a polícia, Ailton foi localizado no ramal Cupiuba, área rural do município.

Na casa dele, os policiais encontraram uma pistola calibre 9mm, pertencente à Seap, com 15 munições intactas. Além deste armamento, a PC localizou uma espingarda calibre 20, duas placas de colete balístico com identificação suprimida, rádio transmissor, uma folha de anotações de possíveis dívidas de drogas e uma porção de crack, que foi possível de localizar com a ajuda do cão farejador da Guarda Municipal.

Ailton será transferido ao Complexo Penitenciário de Vitória do Xingu, sudoeste do Estado. A reportagem solicitou mais detalhes sobre a investigação à PC, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.