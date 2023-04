PF e Ibama desmobilizam garimpo ilegal em Terra Indígena de Altamira; vídeo

Um garimpo ilegal foi desmobilizado em Altamira, sudoeste do Pará, em uma operação da Polícia Federal e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A ação ocorreu nesta segunda-feira (3), mas só foi divulgada na tarde desta terça (4). Imagens aéreas mostram a extensão dos danos provocados à Terra Indígena (TI) Trincheira Bacajá.

Para chegar ao garimpo, os agentes da PF e do Ibama precisaram ir em dois helicópteros. O garimpo Manelão fica a cerca de 200 km da sede de Altamira, numa área de difícil acesso. Lá, as equipes constataram crimes ambientais de desmatamento, extração de madeira e garimpo. Durante a abordagem, nenhum garimpeiro foi encontrado no local.

Do alto, é possível ver a extensão dos danos causados à Terra Indígena (Polícia Federal / Assessoria de Comunicação)

Foram inutilizados uma escavadeira hidráulica avaliada em R$ 500 mil, motores de sucção e outros instrumentos usados em garimpos ilegais. As penas pelos crimes investigados podem chegar a 6 anos de prisão. As investigações permanecem em curso na Delegacia de Polícia Federal em Altamira.

"A ação busca a expulsão de invasores das terras indígenas, reforçando o compromisso da Polícia Federal no cumprimento da determinação judicial do Supremo Tribunal Federal (arguição de descumprimento de preceito fundamental - ADPF nº 709). A decisão determina a retirada imediata de invasores da Trincheira Bacajá e de outras terras indígenas", diz nota da Polícia Federal.