Jovem de 24 anos encontrado morto com tiros na cabeça em terreno baldio de Altamira

Guilherme Henrique Dias dos Reis, de 24 anos, foi encontrado morto na noite desta segunda-feira (10) em um terreno baldio do bairro Santa Ana, em Altamira, sudoeste paraense. No corpo do rapaz, as autoridades avistaram quatro perfurações de arma de fogo. Dois tiros o atingiram na cabeça e o restante nas costas, o que caracteriza uma execução. A motivação da morte de Guilherme está sendo investigada pela polícia.

VEJA MAIS

Câmeras de um circuito interno de segurança registraram o que pode ser o possível autor do homicídio. Um homem visto em uma motocicleta é o principal suspeito na morte do jovem. Os policiais tentam localizá-lo.

Segundo as informações divulgadas pelo site Plantão 24 Horas News, a polícia disse que Guilherme não tinha passagens pela Delegacia de Polícia da cidade e nem antecedentes criminais em outras unidades policiais.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.