Cinco pessoas são presas por tráfico de drogas e associação criminosa em Altamira

Cinco pessoas foram presas por tráfico de drogas e associação criminosa nesta quarta-feira (5), em Altamira, no sudoeste paraense. A ação faz parte da "Operação Hefesto", que foi deflagrada pelas polícias Civil e Militar do Pará, com o objetivo de reprimir o tráfico de entorpecentes e combater organizações criminosas apontadas como responsáveis por vários homicídios na região. Foram apreendidos quase dois quilos de entorpecentes, um revólver calibre 38 com quatro munições intactas e um carregador de pistola calibre 40 com dez munições também intactas.

A operação contou com a participação de 20 policiais. No total, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, além de duas prisões preventivas, com cinco pessoas autuadas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Um dos presos na operação tinha mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela Comarca de Altamira e também era investigado por associação a uma facção criminosa que vem sendo desmontada em recentes operações da polícia.

As investigações apontam que os demais suspeitos também fazem parte de um grupo criminoso envolvido no assassinato de duas pessoas na última quinta-feira (30). Após a lavratura dos procedimentos, os suspeitos foram encaminhados ao Sistema Penal, onde ficarão à disposição da Justiça.

“Estamos atentos aos fatos que ocorreram nos últimos dias na região de Altamira. Além disso, estamos ampliando nossas frentes investigativas para identificar e prender criminosos que tiveram participação nos crimes de homicídio que ocorreram na região. Com essas prisões e após os interrogatórios teremos mais informações para investigar as ocorrências e prosseguiremos com a responsabilização criminal dos autores", contou o delegado-geral Walter Resende.

Operação “Hefesto”

A escolha do nome para a operação está relacionada ao significado que ele traz. Na mitologia grega, Hefesto é o deus da tecnologia, das armas, da metalurgia e do fogo.