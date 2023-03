Pará: Altamira registra dois homicídios em menos de 24 horas

Um homem identificado como Kilme Cauã Brito, de 19 anos, foi morto com 10 tiros no final da noite da última quinta-feira (30), por volta das 21h, no bairro Jardim Independente II, em Altamira, sudoeste do Pará. Informações iniciais dão conta de que Kilme conversava com amigos na calçada de uma distribuidora, quando foi surpreendido por um homem que estava em uma motocicleta. O crime ocorreu em menos de 24 horas após outro homicídio na cidade.

Até o momento, não há maiores informações sobre a autoria e motivação do crime. O atirador estaria usando uma camisa vermelha e bermuda. Ainda segundo relatos do local, Kilme era bastante conhecido no bairro e não tinha passagem pela polícia. O episódio de violência chocou os moradores do local.

Mulher assassinada

Já na tarde de quinta-feira (30), a proprietária de um bar identificada como Luciana Ramos Pedrosa, conhecida como "Baixinha", de 40 anos, foi morta com, pelo menos, sete tiros, dentro do estabelecimento em que ela trabalhava. Relatos preliminares do local detalham que a vítima prestava serviços de manicure a duas clientes no momento em que foi surpreendida por um homem armado em uma motocicleta. O envolvido teria usado uma pistola 9 mm para ceifar a vida da mulher.

O atirador teria pedido para que as outras mulheres que estavam com Luciana se afastassem. A vítima ainda tentou se proteger atrás do balcão, mas não resistiu aos ferimentos. O marido de Luciana estava presente no momento do crime, mas no interior da casa do casal, que fica atrás do bar. Ele estaria em liberdade condicional.

Após o crime, a Polícia Militar foi acionada. Uma guarnição foi ao local e isolou a área até a chegada das polícias Civil e Científica. Até o momento, não há qualquer pista do autor do crime, que fugiu do local após o fato. Luciana não tinha passagem pelos registros policiais. A Redação Integrada de O Liberal solicitou maiores informações sobre os casos as polícias Civil e Militar e aguarda retorno.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181), ou ao Centro Integrado de Operações - Ciop (190). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.