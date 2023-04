Corpo em decomposição é encontrado por pescadores nas margens de igarapé de Altamira

O corpo de uma mulher em estado de decomposição foi encontrado por um pescador, por volta das 13h deste domingo (2), no Igarapé Panelas, bairro Laranjeiras, em Altamira, sudoeste do Pará. A vítima e a causa da morte não foram identificadas.

VEJA MAIS

Segundo as informações do portal Confirma Notícia, dois pescadores estavam voltando de uma pescaria quando perceberam algo boiando nas margens do Igarapé. Eles pensaram que seria um boneco, mas assim que se aproximaram, viram que era um corpo.

As testemunhas ligaram para a Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros foi acionado para levar o corpo até a rampa de acesso. A vítima vestia apenas uma camisa. A Polícia Científica fez a remoção do cadáver, que deve passar por perícia para saber o que ocasionou a morte.