Tio encontra sobrinha morta dentro de casa em Barcarena

Uma mulher, identificada como Kelle Costa, foi encontrada morta no final da tarde deste domingo (2) na casa onde morava, localizada na Rua 3 de Dezembro, bairro da Betânia, em Barcarena, nordeste paraense. Ainda não se sabe a causa da morte. Ninguém foi preso até o momento.

Segundo a Polícia Militar, o tio de Kelle teria sentido falta dela e deicdiu visitá-la para saber se estava tudo bem. Ao chegar no imóvel, onde a vítima morava sozinha, ele se deparou com o corpo da sobrinha. A cena do crime foi isolada por militares do 14º Batalhão.

Um áudio compartilhado nas redes sociais levanta a suspeita de que um homem, que aparentemente teria dormido com Kelle. A vítima teria sido encontrada nua da cintura para baixo. “A porta da casa estava trancada. Quando eles (família) foram arrombar viram que a chave estava jogada no canto. O cara que estava com ela, saiu, trancou a porta e jogou a chave lá. (...) ela (Kelle) estava deitada na cama, embrulhada. Eles desembrulharam ela e começaram a chamar por ela: ‘Kelle, Kelle’. Aí viram que ela estava dura. (...) estava sem calcinha. Com certeza a pessoa teve alguma coisa e, no final, matou a menina”, disse uma mulher.

A polícia investigará se Kelle sofreu violência sexual. Peritos da Polícia Científica do Pará estão no local realizando exame pericial para identificar, de forma preliminar, o que teria ocasionado a morte dela. O caso foi registrado na Delegacia da Vila dos Cabanos.

Na página do perfil Informa Barcarena, no Facebook, diversas lamentaram a morte da mulher. Uma internauta, que terá o nome resguardado, contou que chegou a vê-la na banca de comida do tio de Kelle. “Eu ainda no sábado (1º) vi ela lá na banca de comida do tio dela. Não consigo acreditar nisso", disse.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.