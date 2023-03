Pescadores encontram corpo de homem às margens de praia de Santarém

Pescadores encontraram um corpo boiando às margens da praia Maria José, em Santarém, cidade no oeste do Pará, no final da tarde de segunda-feira (27). A vítima não foi identificada, mas se tratava de um homem. Ele vestia um short tactel colorido com uma blusa de manga preta e foi achado de bruços.

VEJA MAIS

Uma equipe do Corpo de Bombeiros e Marinha se deslocaram até o local para fazer o resgate. “A correnteza jogou ele na terra e ninguém mexeu. Não é uma bateria, é algo quadrado e pesado, parece que passaram um adesivo preto e está amarrado na cintura”, disse o cabo do 4° Grupamento Bombeiro Militar, Galúcio, ao portal O Impacto, levantando a suspeita de o corpo tenha sido desovado nas águas da Rio Tapajós.

Uma equipe da Polícia Científica do Estado do Pará removeu o corpo. A causa da morte ainda não foi revelada.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.