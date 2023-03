Corpo de homem é encontrado boiando em rio da zona rural de Breves, no Marajó

​O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado boiando, na tarde de terça-feira (21), na área do rio Parauaú, na zona rural do município de Breves, na ilha do Marajó. Moradores acionaram o Corpo de Bombeiros, que fez o resgate do cadáver para o necrotério da cidade.

Não há detalhes se o homem apresentava alguma marca de violência. Exames cadavéricos devem determinar a causa exata da morte, bem como a possível dinâmica do ocorrido.​​

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil do Pará e apura mais informações sobre o caso.

