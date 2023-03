Idoso é encontrado morto em chácara de Parauapebas

​Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado, na madrugada desta segunda-feira (20), por volta das 1h30, na área da chácara Jaburandi, zona rural de Parauapebas, sudeste paraense. O cadáver seria de um idoso que aparentava ter 65 anos. A localização foi possível depois que moradores sentiram forte odor vindo da residência do homem e comunicaram a polícia. A suspeita é de que a morte tenha sido por causas naturais.

Equipes do 23º Batalhão de Polícia Militar (23º BPM) foram acionadas para a ocorrência e constataram a veracidade das informações recebidas. Testemunhas relataram que o idoso morava sozinho e estaria desaparecido há, pelo​​ menos, oito dias.

Com o homem, nenhum documento foi encontrado. No entanto, moradores afirmaram que ele atendia pelo nome de João da Cunha.

A Polícia Científica do Pará removeu o cadáver para a sede do Instituto Médico Legal (IML), onde são feitos exames que apontam a causa exata da morte. Após isso, o corpo é liberado para que familiares possam realizar os procedimentos referentes ao velório e enterro.

Por nota, a Polícia Militar reforçou que “equipes do 23º Batalhão que atuam no município de Parauapebas foram acionadas para verificar a informação que populares tinham encontrado o corpo de um homem em uma chácara do município. No local, os agentes encontraram o corpo de um idoso morador da região que não era visto há vários dias. Os agentes permaneceram no local até a chegada das equipes de perícia e remoção”.