Motociclista morre ao ser atingido por caçamba na Pedreira

O motociclista Odilon Madson de Sousa Coelho, de idade desconhecida, morreu em um acidente de trânsito, na noite desta quinta-feira (16), após ser atropelado por uma caçamba, no momento em que ambos dobravam juntos da avenida Marquês de Herval para acessar a travessa Humaitá, no bairro da Pedreira, em Belém. A vítima fazia uso do capacete. Odilon foi arrastado pelo tórax e morreu de hemorragia interna, apontou a perícia. O condutor da caçamba foi encaminhado para a Seccional da Sacramenta para prestar esclarecimentos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

VEJA MAIS

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestar atendimento à vítima, que teve morte confirmada pelos médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). O corpo de Odilon foi analisado e removido pel​​a Polícia Científica do Pará (PCP). Homens da Polícia Militar do Pará e Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) deram apoio ao trabalho dos policiais científicos. Nenhum familiar do motociclista esteve no local do acidente.

De acordo com o perito Cordeiro, a dinâmica do acidente ainda não estava devidamente esclarecida, pois o local foi alterado. No entanto, o perito explicou que, com base nos levantamentos iniciais, foi possível analisar que a caçamba encostou na motocicleta, jogando a vítima para debaixo do veículo pesado.

“O grande problema com relação ao local é que ele não foi preservado. Tiraram alguns pertences do cadáver, e a moto não estava no lugar. Isso é muito ruim para fazer a dinâmica do evento, e a gente fica com essa dúvida, para a gente dar uma resposta de imediato sobre o que realmente aconteceu. A vítima teve uma hemorragia interna devido às lesões nos órgãos. Não foi a cabeça. O caminhão bateu na moto e jogou ele para debaixo do pneu, e o pneu arrastou ele pelo corpo, não foi a cabeça. Ele estava de capacete”, explicou o perito.